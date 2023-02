F1: Ricciardo sem pretensões ao lugar de Pérez e garante só “querer ajudar a equipa” | AutoSport

Com o regresso de Daniel Ricciardo para a Red Bull como piloto reserva em 2023, a especulação cresceu quanto à possibilidade deste vir a substituir Sergio Pérez na equipa, principalmente com o mal-estar instalado no final da temporada passada entre o mexicano e Max Verstappen.

Em declarações no evento de lançamento do RB19 da Red Bull em Nova Iorque, Ricciardo declarou que só quer “ajudar a equipa”.

“Penso que a minha mentalidade é realmente tentar ajudar a equipa”, disse Ricciardo à Sky. “Darei tudo o que puder no simulador, as corridas em que vou estar e nos ‘briefings’ e não tenho qualquer problema em falar com Max e Checo [Sergio Perez], tentando partilhar quaisquer ideias e tentar ser o melhor membro da equipa que puder. É realmente aí que tenho a cabeça”. O australiano acrescentou ainda querer o tempo livre nesta época e “não vou andar a dizer, ‘dá-me esta oportunidade’. Estou muito feliz por estar onde estou neste momento”.

Sem ainda querer pensar muito no assunto, o piloto australiano diz que deverá ter um ideia do que poderá vir a fazer em 2024 até ao verão deste ano, não fechando a porta a nenhum projeto, pelo menos para já.

Foto: FIA / Getty Images / Red Bull Content Pool