F1: Ricciardo ‘quer’ mudar o traçado do Circuito Yas Marina: “ultrapassar é complicado”

Daniel Ricciardo, e provavelmente muitos milhões de pessoas em todo o mundo não gostaram da ‘morna’ corrida de Abu Dhabi e o australiano sugere ajustar o traçado do Circuito Yas Marina, para que as corridas possam ser melhores. Todas as últimas seis edições foram ganhas a partir da pole position. Toda a gente sabe que o traçado da pista deixa os pilotos frustrados pelas limitadas oportunidades de ultrapassagem, há muito exemplos, nem é preciso recuar a 2010.

A corrida de domingo passado teve apenas duas ultrapassagens nas 20 voltas finais, e há zonas em que nenhum piloto consegue rodar a menos de um segundo do carro à sua frente, levantando questões sobre a adequação da configuração utilizada no Yas Marina: “É uma pena, porque é um local tão bom”, disse Ricciardo ao Motorsport.com: “Não me refiro ao local, porque quero continuar a vir aqui, porque é espantoso, mas talvez pudéssemos ‘brincar’ com os layouts. Sei que há alternativas, porque infelizmente as corridas são complicadas. É sombrio do ponto de vista do entretenimento”.