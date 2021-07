F1, Riccardo sobre o ‘caso’ Verstappen/Hamilton: “não vi nada fora de linha no incidente em si…” | AutoSport

Daniel Ricciardo, piloto da McLaren pronunciou-se sobre o incidente de Silverstone, entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Quando questionado se a F1 precisa de impor orientações mais rigorosas aos pilotos na sequência desse incidente, Ricciardo entende que não: “Como pilotos, nós sabemos, e mesmo por vezes não tem de ser escrito em papel. Sabemos, apenas de anos de corridas e da experiência que temos. Como eu disse, felizmente, Max ficou mais ou menos bem, e está aqui para correr este fim-de-semana, por isso penso que é tudo.

No fundo, todos nós conhecemos a etiqueta das corridas, quando ‘apertar’ e quando não, por isso penso que somos bastante claros com isso”, começou por dizer Ricciardo que também falou especificamente do acidente de Hamilton e Verstappen: “não vi nada fora de linha no incidente em si, se é que me entendem? Penso que a consequência foi a grande conversa e é apenas uma pena que tenha acontecido numa das curvas mais rápidas do calendário.

Especialmente porque nestes carros há um ponto onde não se vê; há ângulos mortos quando o carro está a um quarto do caminho por dentro, estamos conscientes de que uma hipótese do carro estar lá é bastante alta, por isso vamos sempre deixar espaço para o carro, se houver um carro lá”.