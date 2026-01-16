F1: Riccardo Adami deixa de ser engenheiro de Lewis Hamilton

Aceda a todas as notícias Autosport sem limites, torne-se membro do Clube Autosport
Lewis Hamilton terá um novo engenheiro de corrida na Ferrari em 2026, depois de uma época de estreia difícil ao serviço da equipa italiana, marcada pela ausência de pódios e por vários episódios de frustração nas comunicações por rádio.

O sete vezes campeão do mundo viveu, em 2025, a primeira temporada da sua carreira na Fórmula 1 sem subir ao pódio. Para além das dificuldades com um monolugar pouco competitivo, Hamilton demonstrou frequentemente insatisfação com as mensagens trocadas com Riccardo Adami, o seu engenheiro de corrida, sobretudo em momentos críticos das corridas.

Na sequência desse contexto, a Ferrari anunciou que Adami foi afastado da função de engenheiro de pista de Hamilton, passando a desempenhar um novo cargo na Scuderia Ferrari Driver Academy, onde ficará responsável pela gestão dos Test Previous Cars e pelo apoio ao desenvolvimento de jovens talentos.

A equipa italiana agradeceu o contributo de Adami nas funções desempenhadas na pista e informou que o novo engenheiro de corrida do carro n.º 44 será anunciado oportunamente.

A Ferrari comunicou oficialmente a mudança de funções de Riccardo Adami:

“A Scuderia Ferrari HP anuncia que Riccardo Adami passou a desempenhar um novo cargo na Scuderia Ferrari Driver Academy como responsável pelos Test Previous Cars, onde a sua vasta experiência em pista e o seu conhecimento da Fórmula 1 contribuirão para o desenvolvimento de futuros talentos e para o reforço da cultura de desempenho do programa.

“A Scuderia Ferrari HP agradece a Riccardo o seu empenho e contributo na função desempenhada na pista e deseja-lhe o maior sucesso na nova posição.

“A nomeação do novo engenheiro de corrida do carro nº 44 será anunciada oportunamente.”

