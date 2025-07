F1: Revolut junta-se à Audi como patrocinador principal

A Audi F1 Team assinou uma parceria estratégica com a Revolut, líder global em fintech com mais de 60 milhões de clientes. A partir da temporada de 2026, a Revolut terá os direitos exclusivos de nome da equipa na Fórmula 1. Ambas as marcas compartilham a ambição de desafiar convenções e promover inovação, tanto no desporto como nas finanças.

O acordo inclui integração das soluções Revolut Business nas operações da equipa e benefícios exclusivos para os fãs e clientes da fintech, como novas formas de interação nos fins de semana de corrida e facilidades no pagamento de merchandising.

Líderes das duas empresas destacaram a visão comum de progresso, inovação e alcance global. A Audi vê a entrada na F1 como um investimento estratégico, enquanto a Revolut busca fortalecer a sua marca e alcançar os 100 milhões de clientes, associando-se à plataforma global e popular da Fórmula 1.

Nik Storonsky, CEO da Revolut: “Esta é uma parceria monumental para a Revolut e para a futura equipa Audi F1. Estamos a acelerar para os 100 milhões de clientes e vamos trazê-los para a Fórmula 1 com experiências inesquecíveis num momento crucial para o desporto. À medida que a Revolut continua a desafiar o status quo nas finanças globais, a futura equipa Audi F1 está preparada para fazer o mesmo no automobilismo. Com uma perspetiva partilhada, ambição global e uma busca incansável pelo progresso, esta parceria irá redefinir as regras da Fórmula 1.”

Jonathan Wheatley, Team Principal of the future Audi F1 Team: “Com a Revolut, encontrámos um verdadeiro parceiro que partilha o nosso espírito central de inovação e ambição implacável. Isto é mais do que um duas marcas que fazem fit; é uma aliança estratégica concebida para desafiar as convenções no automobilismo. A partir de 2026, as soluções digitais da Revolut irão impulsionar áreas-chave das nossas operações, ao mesmo tempo que redefinirão como os fãs e as comunidades se envolvem com a nossa equipa – proporcionando uma experiência contínua e envolvente dentro e fora da pista.”

Gernot Döllner, CEO of AUDI AG and Chairman of the Board of Sauber Motorsport AG: “A Audi está a entrar na Fórmula 1 com uma ambição clara: usar a plataforma como um investimento tecnologicamente relevante e economicamente sustentável no futuro da marca Audi. Acreditamos firmemente no sucesso do nosso projeto, que estamos a abordar com uma atitude realista e uma mentalidade de melhoria contínua. Na Revolut, encontrámos um parceiro que partilha as nossas ambições e atitude. A Fórmula 1 é um palco global que nos oferece a oportunidade de alcançar juntos novos grupos-alvo e gerar entusiasmo pelos nossos produtos.”