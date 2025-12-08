F1: Revolução no “Team Verstappen”. Helmut Marko e Gianpiero Lambiase poderão mudar-se

A temporada de 2025 marcou uma recuperação assinalável para a Red Bull, ainda que o título tenha escapado a Max Verstappen por apenas dois pontos. Apesar do balanço positivo, o futuro interno da equipa permanece incerto, com possíveis mudanças na estrutura de liderança e no papel de figuras-chave como Helmut Marko e Gianpiero Lambiase.

Após o Grande Prémio de Abu Dhabi, Helmut Marko admitiu não saber se continuará na Red Bull em 2026, apesar do seu contrato vigorar até esse ano. A incerteza surge num momento em que a estrutura empresarial austríaca reforça o controlo sobre a equipa e avalia um modelo de liderança mais sustentável a longo prazo. Marko, há muito associado ao desenvolvimento da carreira de Verstappen, sempre afirmou que um quinto título do neerlandês representaria um marco pessoal antes de considerar a reforma. Este processo de reflexão poderá agora acelerar.

O diretor de equipa, Laurent Mekies, reforçou que a Fórmula 1 exige ajustes constantes e que a organização analisa regularmente formas de melhorar o seu funcionamento, deixando implícita a possibilidade de alterações estruturais para 2026. Mekies destacou ainda o papel determinante de Marko na recuperação competitiva da equipa ao longo do ano.

Outra questão pendente prende-se com o futuro de Gianpiero Lambiase. O engenheiro de corrida de Verstappen mostrou-se emocionado após a corrida de Abu Dhabi, num ano marcado por dificuldades pessoais que o afastaram de duas rondas do campeonato. Fontes no paddock indicam que a sua função para 2026 ainda não está definida. Entre as hipóteses em discussão está a possibilidade de Lambiase abandonar as funções diretas de engenheiro de corrida, mantendo-se contudo na equipa em posição sénior e presença em pista, caso seja encontrada uma estrutura que satisfaça todas as partes. Internamente, sublinha-se que nenhuma decisão foi tomada e que pressões para escolhas rápidas seriam inadequadas dadas as circunstâncias.

Helmut Marko afirmou: “Não está em dúvida, mas vou ter uma discussão e depois verei o que faço. É um conjunto complexo de diferentes fatores. Tenho de dormir sobre o assunto e depois veremos.”

Max Verstappen referiu-se às dificuldades vividas por Lambiase:

“Foi um ano emocional. Esqueçam os resultados, não quero entrar em muitos detalhes, mas foi duro. Estou muito feliz por trabalhar com alguém tão apaixonado. Claro que é o meu engenheiro de corrida, mas vejo-o como um amigo. Vivemos tantas coisas emocionais e conquistas fantásticas juntos. Tenho a certeza de que ele estava um pouco emocionado depois da bandeira de xadrez. Estou ansioso por sair daqui e conversar com ele, porque nem sempre foi fácil para ele. Tenho muito orgulho em trabalhar com alguém tão competente. Um verdadeiro exemplo de quem nunca desistiu esta temporada, mesmo nos momentos mais difíceis.”