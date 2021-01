F1: Revelados os horários dos Grandes Prémios

A FIA revelou os horários para esta temporada de Fórmula 1. Em 2021, as sessões de treinos livres passam a ter uma hora de duração, ao invés da 1h30 passada. Para o Grande Prémio do Mónaco, as primeiras duas sessões de treinos livres terão lugar na quinta-feira, ao invés de sexta-feira. Já as corridas, passam a ser à hora certa, ao invés de 10 minutos depois da hora.

⏰- Here are all the session times for this year’s FIA @F1 World Championship. #F1 pic.twitter.com/Gwk9AVsW6t — FIA (@fia) January 29, 2021