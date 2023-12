F1: Revelados os dez pilotos mais votados pelos chefes de equipa | AutoSport

Os responsáveis das 10 equipas da grelha da Fórmula 1 elegeram os melhores pilotos da temporada de 2023. Numa votação mantida em segredo, os chefes de equipa escolheram os pilotos que mais se evidenciaram, estabelecendo esta ordem com o mesmo sistema de pontuação que ocorreu na votação dos pilotos e é usado nas corridas.

Max Verstappen foi o piloto mais votado pela terceira época consecutiva nesta sondagem anual, num resultado semelhante ao anunciado ontem na votação pelos seus pares. O tricampeão recolheu mais pontos, seguido de Fernando Alonso, que subiu seis posições comparativamente à eleição de 2022, e Lando Norris, três posições acima do que tinha alcançado no ano passado.

Seguiram-se Charles Leclerc e Lewis Hamilton no quinto posto, ao contrário do segundo da votação entre pilotos. Sexto lugar para Carlos Sainz, enquanto Oscar Piastri e Alexander Albon obtiveram ainda “pontos” suficientes para se estabelecerem no top 10 pela primeira vez.

George Russell e Sergio Pérez foram os dois pilotos que mais posições perderam em comparação com igual votação de 2022 (seis e cinco lugares, respetivamente) e fecham esta tabela.

Max Verstappen Fernando Alonso Lando Norris Charles Leclerc Lewis Hamilton Carlos Sainz Oscar Piastri Alexander Albon George Russell Sergio Pérez

Participaram nesta sondagem os responsáveis de todas as 10 equipas.