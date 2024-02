F1: Revelado o ‘trailer’ da nova temporada de ‘Drive to Survive’ | AutoSport

A tão aguardada sexta temporada da série documental “Fórmula 1: Drive to Survive” está confirmada para estrear no dia 23 de fevereiro de 2024, tendo sido revelado hoje o ‘trailer’, abrindo o apetite para quem gosta deste formato. A data de lançamento coincide com o final dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 e precede a corrida de abertura no Barém, proporcionando entrar na próxima época com o ‘resumo’ dos momentos mais marcantes de 2023.

O impacto positivo do “Drive to Survive” da Netflix na audiência da Fórmula 1 é inegável, especialmente nos Estados Unidos da América. A abordagem única aos bastidores da competição despertou considerável curiosidade, com os produtores muitas vezes extrapolando limites para criar um ambiente de interesse contínuo na série.

Prepare-se para mergulhar novamente nos dramas, rivalidades e histórias emocionantes do mundo da Fórmula 1 a partir de 23 de fevereiro de 2024, com todos os episódios disponíves logo nesse dia.