F1: Reuniões ‘quentinhas’ para discutir o futuro

Nada que seja muito estranho, pois a Fórmula 1 tem tanto de competitiva, que os seus membros são, na grande maioria dos casos extremamente egoístas e o que transpareceu da última reunião entre os chefes de equipa permitiu perceber-se que os acordos são sempre difíceis de alcançar. Durante esta última tele-conferência, terá havido discussões acaloradas entre Christian Horner e Zak Brown de um lado e Mattia Binotto, do outro: “Houve quem ficasse zangado com o Mattia Binotto, devido à sua relutância em adiar os regulamentos de 2021. Foi acalorado. Ele não queria perder a vantagem que pode ter por um bem maior”, revelou uma fonte não identificada. A verdade é que a Ferrari aceitou e Binotto disse ao site oficial da F1 que: “A Ferrari está pronta para assumir a responsabilidade por uma escolha que deve ser feita no interesse final deste desporto. Não é certamente o momento para egoísmos e táticas.” foi assim, mas pelos vistos não foi fácil…