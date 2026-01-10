F1: Reunião entre FIA e construtores devido à polémica das unidades motrizes

Antes mesmo de os carros entrarem verdadeiramente em ação, a Fórmula 1 enfrenta uma nova polémica relacionada com as unidades motrizes fornecidas pela Mercedes e pela Red Bull-Ford, devido a alegados aproveitamentos das zonas cinzentas do regulamento técnico.

A FIA convocou uma reunião com os fabricantes antes do primeiro teste fechado em Barcelona, na sequência das preocupações levantadas por Audi, Ferrari e Honda. Estas marcas consideram que Mercedes e Red Bull estão a explorar uma lacuna nas regras relativas à taxa de compressão dos motores.

Embora o regulamento imponha um limite máximo de 16:1, os rivais suspeitam que os dois construtores conseguem cumprir esse valor em condições de temperatura ambiente, permitindo depois que a taxa aumente quando os motores aquecem. Esta variação poderá traduzir-se em mais potência e melhor eficiência de combustível.

Mais esclarecimentos pedidos por Ferrari, Honda e Audi

Numa fase inicial, a FIA mostrou-se satisfeita com as explicações da Mercedes, mas os protestos das restantes equipas levaram o organismo regulador a solicitar um esclarecimento formal. Por esse motivo, foi marcada uma reunião técnica para 22 de janeiro, poucos dias antes do arranque dos testes em Barcelona.

Nikolas Tombazis, diretor de monolugares da FIA, alertou que tal abordagem seria “suicida” caso se confirmasse que viola o espírito do regulamento. A FIA sublinhou ainda que estas discussões são normais aquando da introdução de novas regras e visam garantir uma aplicação uniforme por todos os participantes.

Qualquer alteração ao regulamento, seja a eliminação do limite da taxa de compressão ou o reforço da redação das normas, dificilmente terá impacto imediato, podendo apenas produzir efeitos em 2027 ou na segunda metade da temporada. Com tanto em jogo nas novas regras, a FIA procura evitar protestos ou conflitos logo no início da época, nomeadamente no Grande Prémio de Melbourne.