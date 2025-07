F1: resumo da Jornada em Spa-Francorchamps, do ‘Rei’ do Sprint ao brilho de Norris

A segunda linha da grelha será ocupada por Charles Leclerc (Ferrari), com 1’40”900, e por Max Verstappen, apenas três milésimos mais lento que o piloto monegasco. Esta pole position marca a décima terceira da carreira de Norris e a sua quinta na presente temporada. Para a McLaren, é a décima segunda pole no Grande Prémio da Bélgica, sendo a primeira vez que a equipa parte da frente da grelha em Spa desde 2012, quando Jenson Button alcançou o mesmo feito. Lando Norris recebeu o Pirelli Pole Position Award das mãos de Thierry Neuville, o atual Campeão Mundial de Ralis.

A sessão de qualificação para a corrida principal viu Lando Norris dar o troco após a Sprint. O piloto britânico da McLaren conquistou a pole position com um tempo de 1’40”562, superando o seu colega de equipa, Oscar Piastri, por uma margem mínima de 85 milésimos de segundo, relegando o australiano novamente para o segundo lugar. Embora o tempo de Norris tenha sido ligeiramente mais lento do que o recorde de pista estabelecido por Piastri na qualificação Sprint, a sua performance foi decisiva para garantir a liderança na grelha de partida.

No entanto, Lando Norris, da McLaren, brilhou na sessão de qualificação, garantindo a pole position para a corrida de domingo, numa batalha renhida contra o seu colega de equipa, Oscar Piastri. A estratégia de pneus e as condições meteorológicas são agora os pontos-chave para a corrida principal, prometendo um espetáculo imprevisível.

A jornada em Spa-Francorchamps revelou um dia de reviravoltas no Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1. Max Verstappen, da Red Bull Racing, reafirmou o seu estatuto de “Rei do Sprint” ao conquistar a vitória na corrida curta, elevando para doze o número de triunfos nesta disciplina.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros