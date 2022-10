F1: Resultados da análise financeira da FIA só serão divulgados depois do GP do Japão | AutoSport

A FIA anunciou que não será conhecida hoje os resultados da análise financeiras das equipas de Fórmula 1, depois de terem existido informações que davam conta da publicação durante este dia. Além disso, o órgão federativo reiterou que não serão fornecidas informações sobre este processo antes do dia 10 de outubro, a próxima segunda-feira, depois de terem circulado imagens nas redes sociais de alegados documentos da FIA sobre este tema que se revelaram falsos.

“A FIA informa que a conclusão da análise das submissões financeiras de 2021 das equipas de Fórmula 1 e a subsequente publicação dos Certificados de Cumprimento do Regulamento Financeiro não terá lugar na quarta-feira, 5 de outubro”, pode ler-se no comunicado oficial da FIA, que acrescenta que a “análise das submissões financeiras é um processo longo e complexo que está em curso e será concluído para permitir a publicação dos Certificados na segunda-feira, 10 de outubro”.

Sem se confirmar as notícias que deram conta de uma possível infração ao limite orçamental por parte de duas das 10 equipas da grelha da Fórmula 1, a FIA salientou no documento publicado hoje, que o “Regulamento Financeiro foi acordado por unanimidade por todos os concorrentes, que trabalharam de forma positiva e em colaboração com a Administração Limite Orçamental da FIA ao longo deste primeiro ano ao abrigo do Regulamento Financeiro. Tal como anteriormente comunicado, houve especulações e conjeturas significativas e infundadas em relação a este assunto, e a FIA reitera que até à sua conclusão, não serão fornecidas mais informações”.

Em sequência de informações dúbias a circular sobre este tema, e depois de confrontada com algumas acusações de fugas de informação na FIA, aquele órgão reiterou “que qualquer sugestão de que qualquer funcionário da FIA tenha divulgado informações sensíveis é igualmente infundada”.

Assim, todo e qualquer resultado oficial só será conhecido depois da realização do Grande Prémio do Japão.