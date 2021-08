F1: Ressurgem rumores Bottas/Red Bull, mas Helmut Marko há muito foi claro sobre o assunto… | AutoSport

Estamos na pausa de agosto da Fórmula 1, um período “perfeito” para ressurgirem rumores de que a Red Bull pode aproveitar a quase certa ‘liberdade’ de Valtteri Bottas no fim deste ano. É muito provável que a Red Bull confirme Sergio Perez para 2022, a não ser que as prestações do mexicano caiam drasticamente daqui para a frente, o que não parece nada poder acontecer.

O Motorsport-Magazin.com falou com Helmut Marko, que não se abriu muito, embora tenha deixado a dúvida no ar. É o seu papel: “Há algumas opções que estamos a avaliar, mas não quero mencionar nomes”, disse Marko: “A primeira intenção é continuar com os pilotos que temos. O anúncio será em Spa ou Zandvoort, e dirá respeito tanto aos pilotos da Red Bull como da Alpha Tauri”, acrescentou.

O rumor tem muito poucas probabilidades de se concretizar, seria uma enorme surpresa. O facto de não ter desmentido, é apenas uma forma de colocar pressão e dúvida na Mercedes.

Bem mais provável é a possibilidade de Toto Wolff estar indeciso sobre se deve manter Bottas ou substituí-lo por George Russell em 2022.

Não é de descurar que a relação Hamilton/Russell seja mais parecida com a Hamilton/Rosberg do que Hamilton/Bottas. E esse é certamente uma dúvida que pode assolar Toto Wolff.

Na verdade, achamos que a decisão está tomada há algum tempo e Russell vai mesmo para a Mercedes.

Quanto a Bottas na Red Bull, basta recordar o que dizia Helmut Marko do finlandês em maio, quando assegurou que este não era candidato: “O Bottas não é forte nos momentos cruciais e também tem dias fracos, como se viu em Ímola. Na corrida, como puderam ver muito bem em Portugal, Hamilton colocou facilmente Bottas no seu lugar”.