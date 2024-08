F1: Ressaltos mascararam as evoluções da Ferrari

A Ferrari continua a ter dificuldades em tirar todo o potencial das melhorias que implementou no seu monolugar. Charles Leclerc salientou que as recentes atualizações da Ferrari ao seu carro de Fórmula 1 de 2024 proporcionaram os ganhos de desempenho esperados em termos de dados brutos. No entanto, estas melhorias foram ofuscadas pelo aumento do ressalto, especialmente em curvas de alta velocidade, o que tornou o carro imprevisível e prejudicou o seu desempenho em pista.

A introdução de um novo fundo no Grande Prémio de Espanha intensificou os problemas de ressalto existentes. Para atenuar este problema, a Ferrari voltou a uma especificação de piso mais antiga para o Grande Prémio de Inglaterra e, subsequentemente, introduziu uma carroçaria inferior revista na Hungria e na Bélgica. Apesar destes esforços, os ressaltos persistiram, afetando a capacidade do Leclerc de levar o carro aos seus limites.

Leclerc observou que a sua abordagem agressiva à afinação, com o objetivo de extrair o máximo desempenho, foi comprometida pela imprevisibilidade do carro devido ao ressalto. Sublinhou que, embora as atualizações aerodinâmicas fossem promissoras, os efeitos secundários associados impediram a equipa de realizar todo o seu potencial.

“A partir de Espanha, penso que este foi mais o ponto de viragem em que trouxemos algo para o carro, que os números, como sempre disse, estavam lá”, explicou Leclerc numa entrevista ao Motorsport.com. “No entanto, isso induziu uma série de problemas com os quais temos tido dificuldades. E do meu lado, especificamente, fui muito agressivo nas últimas quatro corridas com a afinação, especialmente, tentando encontrar soluções para isso. Sempre que se tem um carro que ressalta, por exemplo, não se pode ir muito perto do limite porque o carro está a fazer coisas mais imprevisíveis e é preciso manter uma margem maior”.

“No entanto, não creio que este tenha sido o principal problema nas últimas corridas. Foi mais uma questão de colocar o carro em posições extremas para conseguir tirar alguma coisa dele e para perceber e essa foi a principal razão da falta de desempenho nas últimas corridas. O ressalto foi o que criou as inconsistências que vimos nas últimas corridas e trouxe um pouco mais de dificuldades do que antes.”

Traçando paralelos com a época anterior, Leclerc mencionou que a Ferrari tinha igualmente sacrificado resultados a curto prazo para se concentrar em melhorias a longo prazo. Esta estratégia, embora dispendiosa no imediato, proporcionou conhecimentos valiosos. Ele expressou confiança de que os desafios enfrentados nas últimas corridas aprofundaram a compreensão da equipa, preparando o terreno para melhores desempenhos no futuro.

Foto: Philippe Nanchino/ MPSA