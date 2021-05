F1: Responsável da Honda elogia Max Verstappen e vê semelhanças com Ayrton Senna | AutoSport

Max Verstappen saiu do Mónaco líder do campeonato, o que atesta a boa época que está a ter até agora. Os responsáveis da Honda deixaram elogios ao piloto da Red Bull.

Masashi Yamamoto, responsável da Honda vê semelhanças entre Max Verstappen e Ayrton Senna, nome incontornável da história da Honda:

“Vejo sempre as semelhanças entre Verstappen e Senna. Sinto que a pilotagem de Verstappen é muito semelhante à de Senna, e ele é um piloto muito especial para a Honda”, disse Yamamoto.

Yamamoto lamenta que a Honda esteja a sair da competição pois gostaria de acompanhar mais o percurso do talento neerlandês: “Gostaria que tivéssemos podido lutar juntos um pouco mais, mas estou muito feliz por ter podido apoiá-lo neste momento especial, a sua primeira vitória e primeiro pódio no Mónaco. Ele tem apenas 23 anos, por isso tem uma boa hipótese de igualar e superar o recorde de Senna de seis vitórias no Mónaco, e estou feliz por termos sido a base para ele ter dado esse primeiro passo”.

Nos seus elogios a Verstappen, o executivo de topo japonês também não esquece a enorme contribuição feita por toda a equipa da Red Bull. “Por detrás das qualidades da Verstappen está, naturalmente, o facto de os engenheiros da Red Bull e da Honda na pista e na fábrica apoiarem a Verstappen, tomando as melhores decisões em qualquer altura. Não existe para eles uma ‘corrida fácil’, porque há sempre pequenos problemas e dificuldades, mesmo quando parece que estão ‘apenas a pilotar'”, afirma.