F1: Responsáveis voltam a reunir-se esta semana para definir mudanças
A FIA, a F1 e as equipas reuniram-se na quinta-feira passada para discutir ajustes aos regulamentos de 2026. Depois da reunião preliminar em que vários temas foram discutidos, esta semana poderemos ter novidades, com vista à aprovação de ajustes que pretendem resolver os problemas técnicos e de segurança identificados.
O foco das reuniões irá estar na gestão excessiva de energia exigida pelos novos regulamentos, especialmente no que diz respeito à qualificação. Em causa estão também os potenciais problemas de segurança criados pelas diferenças extremas de velocidade entre os automóveis.
De acordo com a ESPN, a F1 sublinhou que estas reuniões não visam uma revisão radical do regulamento, mas sim pequenos ajustes para eliminar alguns problemas identificados. O processo decorre em várias fases: a 15 de abril será explorada a necessidade de alterações ao regulamento desportivo, seguida de uma reunião entre responsáveis técnicos a 16 de abril.
A 20 de abril realizar-se-á uma reunião de alto nível entre a FIA, os diretores de equipa e os responsáveis da F1, na qual serão analisadas as opções conjuntamente propostas pelas equipas técnicas e se procurará um consenso. Quaisquer alterações aprovadas terão ainda de passar pelo Conselho Mundial de Desporto Motorizado da FIA, etapa que representa habitualmente a ratificação formal de decisões já acordadas.
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