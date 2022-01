F1: Responsáveis do GP da Austrália confiantes no regresso da competição | AutoSport

A Austrália está sem F1 desde 2019, com a pandemia a motivar a ausência prolongada do Grande Circo. Mas os responsáveis da prova estão confiantes de que este ano a F1 regressa a Melbourne, com todos os preparativos a serem feitos dentro da normalidade possível.

Andrew Westacott, patrão da Australian Grand Prix Corporation confirmou que existe um compromisso por parte das autoridades locais e nacionais para receber a F1 e que há luz verde para o evento:

“Temos um compromisso do Governo de Victoria , de que o evento vai em frente”, disse Westacott, à Speedcafe.com. “Temos um compromisso da Fórmula 1 de que eles vêm aqui para a terceira ronda. Estamos a vender bilhetes como bolos quentes, e estamos a 80 dias do evento. Então tudo está a acontecer, tudo está a preparar-se, e [eu] mal posso esperar para receber os melhores pilotos do mundo, em carros novos, numa nova pista”.

“Haverá a necessidade de todos estarem vigilantes do ponto de vista da segurança e de os participantes estarem 100% vacinados, mas estamos num parque enorme, é predominantemente ao ar livre, e temos fome de grandes eventos. Por isso, estamos a trabalhar com o governo para garantir que tudo o que fazemos nos permite ter o máximo de público”.

Quanto à possibilidade do evento acontecer à porta fechada, para já não está em cima da mesa:

“Não estou sequer a contemplar isso. Penso que a Austrália passou dessa situação, e penso que a Victoria passou dessa situação. Olhando para as taxas atuais de casos e assim por diante, penso que já passamos a fase de fazer coisas à porta fechada. Isso nem sequer está no nosso radar, nem sequer foi discutido, enquanto que no ano passado, e no ano anterior, essa era frequentemente a norma. Isso nem sequer é uma consideração neste momento e penso que nunca o será.”

No caso de um cancelamento de última hora, o reembolso está assegurado:

“Eles [púbico] têm sempre a salvaguarda de que, porque somos um acontecimento subscrito pelo governo, que, alguma coisa acontecer, eles recebem o seu dinheiro de volta,”