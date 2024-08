F1: Responsáveis de Monza acreditam na renovação de contrato

Monza parece estar no bom caminho para manter o seu lugar no calendário da Fórmula 1 para além da temporada de 2025, tendo sido concluídas, mesmo a tempo do próximo Grande Prémio de Itália, as obras de requalificação.

Os responsáveis do circuito de Monza estão otimistas quanto à renovação do seu contrato com a Fórmula 1, na sequência do êxito das melhorias introduzidas no circuito histórico. Segundo o La Gazzetta dello Sport, o autódromo cumpriu o prazo para os trabalhos de renovação essenciais, incluindo a repavimentação da pista, a revisão das boxes e a modernização das infraestruturas.

Geronimo La Russa, presidente do Automóvel Clube de Milão, acredita que a circuito “continuará a ser um protagonista do campeonato do mundo mesmo depois de 2025”, enquanto o presidente do Automóvel Clube Italiano (Aci), Angelo Sticchi Damiani mantém a esperança que as duas corridas de Fórmula 1 em Itália continuem no calendário após a data do atual contrato.

Embora o atual contrato de Monza com a Fórmula 1 termine após a corrida de 2025, a conclusão destas melhorias é um passo positivo para garantir um novo acordo. No entanto, o La Gazzetta dello Sport adverte que a jornada para concluir o processo ainda não está completa.

No final do ano passado, Stefano Domenicali, diretor-executivo da Fórmula 1, confirmou a existência de negociações com os promotores italianos das provas em Monza e Imola para renovar o contrato dos dois Grandes Prémios. Naquele momento, Domenicali salientou que era necessário que as obras de requalificação no ‘Templo da Velocidade’ tivessem início, uma vez que ainda não haviam começado. Concluídos os trabalhos, parece existir porta aberta à renovação do acordo.