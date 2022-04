F1: Responsáveis da Williams e Aston Martin manifestam interesse em parceria com Audi￼ | AutoSport

Ainda não há decisão oficial da Audi e Porsche sobre o futuro na Fórmula 1. O que é certo, é o interesse do grupo Volkswagen no próximo regulamento das unidades motrizes, que ainda não está terminado e publicado.

A parceria entre Porsche e Red Bull parece ser uma forte possibilidade e a Audi já esteve ligada a um negócio com a McLaren, Aston Martin, Williams e Alfa Romeo/Sauber. Em Imola, Mike Krack e Jost Capito, responsáveis da Aston Martin e Williams, respetivamente, expressaram o interesse numa ligação com a marca germânica.

“Para qualquer equipa que não tenha um fabricante do seu lado, é super apelativo ter esta possibilidade”, disse Krack da Aston Martin. “Por isso, penso que estaríamos a mentir se disséssemos que não estamos interessados em algo do género. Eu estaria muito interessado em falar”.

Jost Capito, da Williams, afirmou também o interesse numa parceria com a Audi. “Sim, o mesmo para nós”, respondeu Capito à questão levantada na conferência de imprensa. “Penso que a direção [da Audi] não decidiu se entram, decidiram que estão interessados e à espera. Penso que são dois resultados diferentes”.

Uma parceria entre a Aston Martin e a Audi, poderia aliviar o forte financiamento de Lawrence Stroll e daria a oportunidade de deixarem de ser clientes da Mercedes e poderem competir de igual para igual com a equipa de Toto Wolff. No caso da Williams, a Dorilton não parece querer perder a participação maioritária, mas a ligação de Capito à Volkswagen pode ser um trunfo numa possível parceria.