F1: Responsáveis da Alpine surpreendidos com recuperação de Fernando Alonso

Fernando Alonso recupera ainda de uma cirurgia ao maxilar depois de um acidente de bicicleta. Poderia pensar-se que o arranque da época estaria em causa mas segundo a equipa, o espanhol estará pronto a tempo.

“Fernando está a sair-se muito bem”, disse o CEO da Alpine, Laurent Rossi. “Ele teve um acidente de bicicleta raramente é algo fácil, mas teve sorte. Acabou por sofrer apenas do maxilar, pelo que, para além da cirurgia necessária, dos cuidados necessários no maxilar, o resto está totalmente bem. Fernando está completamente em forma. Ficamos até surpreendidos por ele ter recuperado tão rapidamente.”

“Ele confirmou-nos quase imediatamente após o incidente que estaria aqui no Bahrein, o que foi confirmado com os seus médicos, e parece que ele tinha razão porque está absolutamente em forma e estamos ansiosos por vê-lo na próxima semana no carro”.

“Temos um tipo que é um grande campeão e também posso senti-lo extremamente motivado”, disse o Diretor da equipa, Davide Brivio. “Ele está a regressar a um desporto difícil, ambiente difícil enquanto desfrutava de diferentes atividades, pelo que o seu desejo de estar de volta ao campeonato mais difícil e de lutar contra toda a gente mostra o quão fortemente motivado está. Consigo sentir a conversar com ele, vê-se como está a trabalhar arduamente, como é forte o seu desejo de estar de volta. Por isso, tenho a certeza de que ele se empenhará com todo o seu esforço. Se fôssemos capazes de lhe dar um bom pacote, com certeza ele seria capaz de lutar pelas grandes posições”.