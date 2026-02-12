F1: Reorganização pode prejudicar arranque de época de Hamilton
Lewis Hamilton reconheceu que a reorganização da sua equipa de engenharia na Ferrari poderá prejudicar a preparação para a época de 2026, numa fase crucial de adaptação após o primeiro ano ao serviço da Scuderia.
Na sequência de uma temporada inaugural difícil em Maranello, foi decidido que Riccardo Adami deixaria as funções de engenheiro de corrida para integrar a estrutura da academia da Ferrari. Em pista, Carlo Santi assumiu interinamente o cargo, embora a solução definitiva ainda esteja por chegar, com o engenheiro permanente alegadamente em período de afastamento obrigatório.
Hamilton admitiu que a transição não surge no momento ideal, sobretudo numa fase inicial do campeonato em que a estabilidade pode fazer a diferença. O britânico sublinhou que terá de se adaptar novamente a um novo interlocutor técnico poucos Grandes Prémios após o arranque da temporada.
O heptacampeão mundial comentou ainda a polémica em torno das novas unidades motrizes, sugerindo que a Mercedes poderá estar em vantagem, e manifestou confiança na intervenção da FIA para garantir igualdade competitiva.
Questionado sobre especulações relativas à sua vida privada, Hamilton optou por não alimentar rumores.
Em declarações prestadas durante os testes no Bahrein, Hamilton afirmou:
“Antes de mais, com o Riccardo foi uma decisão bastante difícil de tomar, e estou muito, muito grato por todo o esforço que ele colocou no ano passado e pela paciência – foi um ano complicado para todos nós. É uma fase complicada, porque a solução que tenho atualmente não é de longo prazo – é apenas por algumas corridas, e tão cedo na época vamos voltar a mudar tudo e terei de aprender a trabalhar com outra pessoa. Isso é prejudicial para mim também, entrar numa temporada em que queremos chegar com pessoas que já trabalharam juntas durante várias épocas, que passaram por momentos bons e maus, e eu não posso.”
Quanto à questão das unidades motrizes, declarou:
“Com exceção da Mercedes, parecemos todos muito próximos uns dos outros. Há rumores de que eles têm potência extra, e nós não. Espero que a FIA garanta que todos começam em igualdade de circunstâncias.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI