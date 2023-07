F1: Reorganização interna da Alpine tem como objetivo tentar “melhorar em todas as áreas” | AutoSport

A Alpine promoveu uma reorganização interna que levou Bruno Famin a vice-presidente da divisão responsável pelo automobilismo, tendo ainda sob sua responsabilidade supervisionar a equipa de Fórmula 1, e respondendo diretamente ao CEO da marca, Laurent Rossi. A alteração da estrutura pretende que Famin passe a dar prioridade à F1, o projeto que tem muito mais impacto nas operações da Alpine.

O responsável da Alpine, que até agora coordenava o desenvolvimento da unidade motriz da Renault para a F1, sublinhou à publicação francesa L’Equipe que “embora tenhamos outros projectos, a F1 é o nosso programa prioritário porque o seu impacto é significativamente maior do que o de todas as outras disciplinas. Há muito trabalho a fazer e isso vai ocupar muito do meu tempo”.

Estando agora num nível intermédio entre o CEO e o chefe de equipa da F1, Otmar Szafnauer, Famin explicou que “Laurent Rossi simplesmente delegou em mim o acompanhamento dos planos desportivos. Há muito trabalho a fazer em todos os domínios e a minha prioridade é melhorar em todas as áreas”.

Apesar de não apontar uma data certa, ao contrário do que aconteceu no passado, quando Rossi admitiu que a equipa de F1 tinha um plano a 100 corridas para discutir os triunfos, Bruno Famin reforçou que esse se mantém como objetivo coletivo.