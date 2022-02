F1: Renovações de contrato garantem estabilidade à McLaren | AutoSport

Já se sabia que Lando Norris tinha renovado com a McLaren, com um novo acordo válido até 2025. Ontem, durante a apresentação do novo MCL36, ficamos a saber que Norris não foi o único a renovar.

O CEO Zak Brown e o chefe de equipa Andreas Seidl renovaram também contrato com a equipa a longo prazo. Isto foi confirmado pela Seidl em conversa com os media antes do lançamento do MCL36. O alemão não quis entrar em detalhes sobre a duração dos contratos, mas diz que Brown, assim como ele próprio e a sua equipa, estão vinculados à McLaren a longo prazo.

É o passo certo para a equipa, que tem crescido a cada época desde 2019. A reestruturação continua, estando na fase decisiva, em que a equipa se quer aproximar ainda mais do topo e os updates à infraestrutura (novo túnel de vento, novo simulador e nova estrutura de fabricação) estão cada vez mais perto do fim. 2024 é o ano em que a McLaren terá ao seu dispor todas as ferramentas que considera essencial para o sucesso. Assim, as renovações de elementos chave permitem olhar para o caminho até 2024 de forma tranquila. Apenas Daniel Ricciardo, que tem mais dois anos de contrato, tem um vínculo mais curto e terá certamente de fazer melhor que no ano passado para convencer a equipa a renovar.