F1: Renovação de Lewis Hamilton novamente adiada

O estranho caso da renovação de Lewis Hamilton continua. Parece claro que Hamilton quer continuar, a Mercedes quer Hamilton, mas por algum motivo a renovação continua a ser adiada.

Será preciso esperar até ao final do ano para termos novidades quanto à renovação de Hamilton com a Mercedes. Toto Wolff falou que não quer colocar pressão antes do final do ano, numa altura em que todos os títulos estão já definidos:

“Acho mais do que provável, esta questão ficar concluída no final do ano,” disse Wolff citado pelo Motorsport.com. “Não é que não haja tempo para falarmos, mas não nos quero colocar sob pressão. Não há pressão. Quando estiver pronto, estará feito. Ele adora a competição, assim como a equipa e eu. Acho que se não tivéssemos a competição contra o cronómetro, a vida não seria tão divertida. Portanto, vejo que faremos mais no próximo ano, talvez fazendo outro grande ano, e então teremos a mudança de regulamentação tremenda e desafiadora para 2022. ”.

Hamilton disse que está “certo” de que um novo acordo será assinado, acrescentando que deseja que seja “orgânico e não algo forçado”

“A longo do ano, apenas penso que tenho um trabalho a fazer, tenho um contrato em vigor, não sinto que devo adicionar pressão”, explicou ele. “Queria deixar isso de lado e esperar até que o trabalho estivesse concluído. Então, provavelmente nas próximas semanas falaremos, agora que está um pouco mais tranquilo, mas ainda tenho três corridas pela frente que quero vencer. Não está feito, mas vamos resolver, tenho certeza.”

Esperava-se que este assunto fosse concluído depois da conquista dos títulos mas agora parece que será preciso esperar mais, apesar das partes afirmarem que está tudo bem encaminhado. O que impede o acordo? A questão financeira? Ou será outra questão mais pessoal? Será isto um bluff para que os rumores da saída de Hamilton ganhem mais força? Não parece lógico pensar numa saída, com a possibilidade de se tornar no piloto com mais títulos de sempre à mão de semear.