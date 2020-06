F1: Renovação de Lewis Hamilton avança em breve

A renovação de Lewis Hamilton deverá começar a ser acertada quando a F1 voltar às pistas.

Hamilton está em fim de contrato com a Mercedes e, apesar da especulação desde o fim da época anterior, com a possível ida para a Ferrari a ser amplamente discutida, o futuro do britânico deverá ser a Mercedes. A Ferrari está de portas fechadas, a Red Bull não quererá incomodar Max Verstappen nem terá capacidade financeira para contratar Hamilton, pelo que a permanência deverá ser a melhor solução.

As conversações não avançaram durante o confinamento e só agora, com o regresso à competição é que Hamilton se sentará à mesa com Toto Wolff:

“Nós não nos vimos durante a pausa”, disse Wolff. “Estávamos em diferentes partes do mundo. Mantivemos contato muito regular, mas não trabalhamos em nenhum acordo. Entre nós, há muita confiança. Estamos juntos há muito tempo e nunca, nestes anos, tivemos que fechar o contrato e realmente ler o que estava escrito neles, porque é tão natural. Portanto, quando as corridas recomeçarem, passaremos algum tempo juntos a acertar o contrato, examinar os timings, os números e os direitos e, em seguida, esperamos ter algo em breve”.