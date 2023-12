F1: Renovação de contrato milionária de Charles Leclerc com a Ferrari | AutoSport

John Elkann, presidente da Ferrari já tinha confirmado o interesse da equipa italiana em manter a sua dupla de pilotos para lá de 2024, data final dos contratos de Charles Leclerc e Carlos Sainz, e dado o seu interesse em manter a dupla as renovações devem mesmo acontecer, mas se no caso do monegasco tudo está muito bem encaminhado, no caso do piloto espanhol as partes ainda têm de chegar a acordo sobre temas importantes. Em Itália é notícia o facto da Ferrari querer manter a porta aberta à vinda de Lando Norris após o final da temporada de 2025, querendo renovar apenas por um ano o contrato de Sainz. Entretanto, e sem surpresa, deverá ser anunciada em breve a renovação de Leclerc, que se manterá ligado à equipa italiana até ao final de 2029, passando a ser mais bem pago.

De acordo com o Gazzetta Dello Sport, a Ferrari e Sainz ainda têm muito para acordar nas negociações da sua renovação. O piloto espanhol espera uma renovação mínima de dois anos do seu contrato, o que o manteria na equipa até ao final da época de 2026. No entanto, os italianos parecem preferir a renovação de apenas um ano, o que permitiria avaliar a possibilidade de atrair Norris, no final do seu atual contrato com a McLaren, para Maranello.

A mesma publicação dá conta que a situação é muito diferente com a renovação de Leclerc. Deverá ser confirmada em breve a renovação do contrato até ao final da temporada de 2029, passando o piloto a auferir o dobro do salário, passando dos 25 milhões de Euros anuais para os 50.

A ser verdade o valor que Leclerc pode passar a auferir, fará dele um dos 3 pilotos mais bem pagos do paddock, atrás de Max Verstappen e Lewis Hamilton.