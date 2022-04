F1: Renovação de Carlos Sainz foi a decisão certa | AutoSport

Foi anunciado hoje o acordo entre Carlos Sainz e a Ferrari. A renovação de contrato do espanhol por dois anos surgiu poucos dias após serem conhecidos rumores de uma possível estagnação das negociações.

A renovação de Sainz faz todo o sentido nesta fase. Olhando ao que o piloto tem feito, Sainz justificou de forma clara a renovação. Desde que chegou na Ferrari que tem tido uma postura impecável, colocando os interesses da equipa em primeiro lugar e criando uma relação muito positiva com o seu colega, Charles Leclerc. Juntam-se a estes argumentos de peso as boas prestações em 2021 que mostraram que Sainz pode enfrentar Leclerc em pista. Mais ainda, o espanhol está numa fase menos feliz, com o azar a estar muito presente no arranque do ano. Assim, além de renovar com um piloto que cumpriu com o que era esperado de si, dá uma prova de confiança e respetivo aumento de moral ao piloto numa fase menos positiva. Os dois anos dão alguma estabilidade ao espanhol e permitem à Ferrari ter a porta aberta para novos talentos a médio prazo o que também é interessante para a estrutura. A Ferrari conseguiu no ano passado regressar ao terceiro lugar do campeonato de construtores e muito dessa conquista se deveu à dupla de pilotos, uma das melhores e mais equilibradas da atualidade. Esperar demasiado tempo pela renovação, que era praticamente inevitável, seria desestabilizar um elemento fulcral da equipa, numa altura em a equipa tem de jogar bem as suas cartas par fortalecer a sua candidatura ao título. Em resumo, uma decisão acertada, com um timing interessante.