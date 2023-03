F1 renova contrato com Áustria até 2027 | AutoSport

A Fórmula 1 quer contar com o Grande Prémio da Áustria durante muitos anos, mas para já anunciou a renovação do contrato com o promotor local durante quatro temporadas, confirmando a presença desta prova até pelo menos 2027. O Grande Prémio da Áustria desta temporada será o décimo a ser realizado após o regresso da Fórmula 1 ao Red Bull Ring em 2014 e com o formato de Sprint.

Stefano Domenicali, Presidente e CEO da Fórmula 1, afirmou que “o Grande Prémio da Áustria reúne a mistura perfeita de uma pista desafiante, corrida a alta velocidade e um belo local para os nossos fãs, por isso estou encantado por voltarmos ao Red Bull Ring pelo menos até 2027 ao abrigo deste novo acordo”. Domenicali ainda quis deixar uma homenagem a Dietrich Mateschitz. “Ao celebrarmos o 10ª edição desde o nosso regresso a Spielberg, gostaria de agradecer a todos os envolvidos nesta renovação, especialmente ao promotor e à Red Bull e quero prestar homenagem a Dietrich Mateschitz pelo amor, paixão e visão que ele trouxe à Fórmula 1 que garantiu o sucesso continuado do evento e o enorme entusiasmo pelo nosso desporto na Áustria e em todo o mundo”.

Erich Wolf, Diretor Geral da Projekt Spielberg GmbH & Co KG, promotor local do evento, salientou que: “Estamos orgulhosos da parceria especial que temos com a Fórmula 1, e estamos absolutamente encantados por acolher a competição rainha do desporto automóvel no Red Bull Ring por mais quatro anos. Ao assinar esta renovação de contrato, a Fórmula 1 assumiu um forte compromisso com a Áustria, a Estíria e a região de Murtal”.

A pista do Red Bull Ring foi muito importante para a Fórmula 1 durante o período marcado pela pandemia de COVID-19, recebendo dois Grandes Prémios nos anos 2020 e 2021 – divididos entre o GP da Estíria e da Áustria – o que permitiu à competição, assim como outras pistas como a do Autódromo Internacional do Algarve, apresentar um calendário para essa altura.