F1, René Arnoux: Apesar da vitória em Singapura, Carlos Sainz “ficou aquém das expectativas” | AutoSport

Carlos Sainz foi o único piloto a alcançar uma vitória durante a temporada de 2023 da Fórmula 1 sem estar aos comandos do RB19. A Ferrari não conseguiu ameaçar a hegemonia da Red Bull, Sainz triunfou com o carro italiano em Singapura, no entanto René Arnoux considera que o piloto espanhol esteve, na maioria das vezes, abaixo daquilo que se esperava dele, enquanto coloca Charles Leclerc ao lado de Max Verstappen como um dos melhores pilotos do mundo.

René Arnoux considera que a temporada de 2023 da Fórmula 1 ficou marcada pelo “fabuloso” Max Verstappen e o “fantástico” RB19 que a Red Bull desenvolveu para este ano e que a próxima época poderá ser mais uma vez complicada para os seus adversários se o neerlandês voltar a ter à sua disposição um carro tão bom. “Max Verstappen é um piloto fabuloso e também tem um carro de corrida fantástico”, disse ao La Gazzetta dello Sport. “Vejam as imagens a bordo do carro, o Max trava, vira, mantém o volante imóvel, faz uma trajetória limpa na curva. Os outros pilotos têm de fazer correções constantes ao volante, tal como nós tínhamos de fazer no nosso tempo. Se a Red Bull Racing construir um carro tão bom para 2024, será mais um ano difícil para os adversários de Verstappen”.

Voltando a atenção para a Ferrari, Arnoux sublinha que “podemos dizer com segurança que Charles Leclerc foi muito infeliz. As suas prestações foram sempre boas, ao contrário das de Carlos Sainz”, acrescentando, mais à frente na entrevista, que “Carlos Sainz teve um desempenho magnífico em Singapura, mas na maioria das outras corridas ficou aquém das expectativas”.

Sobre Leclerc, o antigo piloto diz que é “um dos melhores pilotos do mundo, no mesmo grupo de Verstappen. Max talvez tenha um pouco mais de traquejo, mas, como disse, com um carro como este, também é mais fácil para Verstappen ter um desempenho de alto nível. O Ferrari [SF-23] comeu pneu. Após cinco voltas de um Grande Prémio, Max Verstappen já podia relaxar”, concluiu o francês.