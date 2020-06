F1: Renault testa no Red Bull Ring

A equipa da Renault na Fórmula 1 vai testar no circuito de Red Bull Ring para preparar o início da temporada de 2020, no Grande Prémio da Áustria, a 5 de julho.

Assim, a equipa francesa vai estar presente no circuito de Red Bull Ring, duas semanas antes do Grande Prémio, com o monolugar de 2018, o R.S.18.

O escolha do circuito está relacionada com questões logísticas, já que a equipa tem a divisão do motor na Grã-Bretanha e outra divisão em França, e nestes países existem restrições de viagens.

O R.S.18 estará primeiro nas mãos de Daniel Ricciardo, com Esteban Ocon a ‘saltar’ para o monolugar logo a seguir ao australiano.

De acordo com o the-race.com, também a AlphaTauri se prepara para utilizar o monolugar de 2020 (utilizando o dia de filmagens), mas a data e o local ainda não foram divulgados.