F1: Renault sonda Valtteri Bottas para 2021

Rumores surgiram de que a Renault parece estar interessada em Valtteri Bottas para a temporada de 2021 da Fórmula 1. De acordo com o motorsport-total, o chefe de equipa da Renault, Cyril Abiteboul, e o manager de Bottas, Didier Coton, estiveram à conversa.

Bottas tem apenas um ano de contrato com a Mercedes, tendo-se juntado aos campeões mundiais em 2017, depois de Nico Rosberg ter-se retirado da Fórmula 1. Com George Russell a ser um dos candidatos ao lugar, Bottas pode estar a ver as suas hipóteses fora da Mercedes, caso Russell seja promovido.

Na Mercedes já se sabe que a escolha de pilotos não é prioridade – CLIQUE AQUI PARA LER MAIS. Também Fernando Alonso e Sebastian Vettel têm sido apontados ao lugar da Renault em 2021.