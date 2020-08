F1: Renault retira recurso no caso Racing Point

A Renault decidiu deixar cair o recurso interposto no caso Racing Point, alegando que o facto da FIA pretender impedir novos casos semelhantes, através de regras mais restritas em 2021, é suficiente e permite atingir os seus objetivos. Ainda assim o recurso continua de pé já que a Ferrari mantém o seu. Recorde-se que a FIA penalizou a Racing Point em 15 pontos no Mundial de Construtores e multou a equipa de Silverstone em 400.000 euros, no caso das condutas de arrefecimento de travões do Racing Point TP 20, condutas essas que foram feitas ilegalmente, já que se baseavam nos dados de design da Mercedes.

Em comunicado a Renault DP World F1 Team confirma que “pediu para retirar o recurso interposto contra as decisões dos Comissários Desportivos em relação às condutas de travões da BWT Racing Point F1 Team. Para além das decisões, os assuntos em questão foram vitais para a integridade da Fórmula 1, tanto esta época como no futuro. Contudo, o trabalho intensivo e construtivo entre a FIA, a Renault DP World F1 Team e todos os intervenientes da Fórmula 1 levou a progressos concretos na salvaguarda da originalidade do desporto, através de alterações ao Regulamento Desportivo e Técnico previsto para a temporada de 2021, confirmando os requisitos para se qualificar como Construtor.

Atingir este objetivo estratégico, no contexto do novo Acordo da Concórdia, foi a nossa prioridade. A controvérsia do início desta época deve ficar para trás, uma vez que precisamos de nos concentrar no resto de um campeonato intenso e único”, lê-se no comunicado.