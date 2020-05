F1: Renault reage à saída de Daniel Ricciardo

A Renault já reagiu à saída de Daniel Ricciardo no final da época 2020. A equipa lançou um curto comunicado.

A Renault sofreu mais um golpe, com esta notícia da saída de Ricciardo. A equipa lançou um curto comunicado, com Cyril Abiteboul a deixar no ar que o australiano mostrou falta de lealdade para com a equipa:

“Dentro do contexto sem precedentes da temporada 2020, as discussões realizadas com Daniel Ricciardo sobre a renovação de seu contrato após o final de 2020 não foram bem-sucedidas. No nosso desporto, e particularmente na atual situação, confiança, união e compromisso recíprocos são, mais do que nunca, valores críticos para uma equipa de trabalho.“

“Estou confiante de que a temporada 2020 nos permitirá fazer ainda mais juntos. A nossa ambição e a estratégia da Renault DP World F1 Team permanecem inalteradas. ”