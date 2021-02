F1: Renault procura parceria com a Williams

Depois da tentativa de acordo com a Sauber ter falhado, a Renault procura uma solução para o futuro. A Renault procura uma equipa com quem se possa aliar e fornecer unidades motrizes e neste momento a Williams parece ser a única solução.

Existem no entanto entraves para que tal aconteça. Primeiro esta mudança vem numa altura em que as equipas já levam algum tempo de preparação para a época 2022 e a Williams está a trabalhar com as dimensões do motor Mercedes em mente. Segundo a Williams acordou recentemente com a Mercedes o fornecimento de mais componentes (caixa de velocidades, entre outros), querendo baixar o custo de produção do seu chassis.

Apesar destas limitações, a Renault quer convencer a Williams a juntar-se à marca francesa e assim reeditar uma parceria que deu muito sucesso no passado. Este é um assunto que está na agenda de Luca de Meo, CEO da Renault, que tem dado um dinamismo extra ao projeto F1 nas últimas semanas.