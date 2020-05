F1: Renault pode perder Daniel Ricciardo

Alain Prost admitiu que a Renault pode perder Daniel Ricciardo pois o contrato termina no final deste ano e este não contempla outro ano de opção.

Prost admitiu que a Renault pode ter problemas pois o contrato de Ricciardo termina no final de 2020. O australiano tem sido apontado à Ferrari como substituto de Sebastian Vettel e a sua situação contratual coloca-o numa situação em que pode escolher o seu caminho livremente para a próxima época:

“Daniel tem contrato até o final de 2020”, disse Prost ao Canal Plus. “Então ele é livre. Não temos as cartas na mão. Não temos opção. “

“Max Verstappen está ligado à Red Bull, então não vejo Daniel a ir para lá”, disse ele. “Mas connosco as coisas são muito abertas e, de qualquer forma, o certo é que o Daniel, de alguma forma, quer continuar. Ele fez – não uma aposta – mas sim um plano para ter sucesso com a Renault e, no momento, temos conversações que decorrem de maneira muito positiva”.

A Renault tem opções disponíveis como Christian Lundegaard, júnior da Renault, que foi o sexto no campeonato da F3 do ano passado.

Prost, no entanto, deseja continuar com Ricciardo e Esteban Ocon, em vez de promover um jovem piloto, especialmente porque a pausa no desporto a motor permanece.

“Nem sabemos o que vai acontecer na Fórmula 2, Fórmula 3 ou Fórmula Renault, onde existem muitos pilotos “Então, se eles não correm, não podemos vê-los e não pode julgá-los. É válido para todos e, portanto, a tendência nas equipas será manter as coisas como estão”