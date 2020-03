F1: Renault pede ao seu staff para trabalhar a partir de casa

As equipas de F1 tentam arranjar forma de manter a sua operação dentro das restrições atuais. A Renault instruiu os membros da sua equipa para trabalharem a partir de casa.

A equipa francesa lançou um comunicado onde explica o seu plano de ação:

“As nossas decisões também devem seguir os conselhos do governo francês e inglês, a política do Grupo Renault, mas também a das autoridades da Fórmula 1. A primeira dessas decisões foi apoiar a decisão da McLaren de não participar do Grande Prémio da Austrália, após um teste positivo no paddock e repatriar rapidamente nossas equipas de pista presentes em Melbourne. Pedimos que não regressassem a Enstone ou Viry-Châtillon por um período mínimo de 14 dias. Trabalhar em casa tem sido generalizado para todos os funcionários capazes de fazê-lo em Viry-Châtillon. Após medidas tomadas pelo governo francês e implementadas a partir de segunda-feira à noite em França, a administração da Renault Sport Racing também decidiu fechar Viry-Châtillon a partir da noite de sexta-feira 20 de março até domingo 5 de abril, inclusive.”

“O trabalho em casa foi implementado progressivamente em Enstone e será obrigatório para todos os funcionários que puderem fazê-lo a partir da segunda-feira, 23 de março.”

“Essas medidas iniciais tomadas em Enstone e Viry-Châtillon serão revistas e adaptadas em vista da evolução da situação. Vamos agora entrar numa fase de discussões aprofundadas com a F1, a FIA e outras equipas para definir e implementar medidas que nosso desporto terá que adotar nessas circunstâncias excepcionais. Diante dos próximos desafios, a responsabilidade e a solidariedade devem prevalecer para reduzir o impacto desta crise.”