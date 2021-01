F1: Renault não está preocupada com falta de experiência de Davide Brivio

A Renault não está preocupada com a falta de experiência de na F1. A estrutura tem total confiança no italiano para ter sucesso no Grande Circo.

A F1 é um mundo à parte no desporto motorizado em que os jogos políticos têm uma dimensão e uma intensidade incomparável com outras categorias. Mas apesar disso, a Renault está confiante na aposta em Brivio:

“Ele vem do mundo dos motociclos, mas não importa que a Fórmula 1 tenha mais duas rodas”, disse Luca de Meo, CEO da Renault ao jornal Corriere della Sera. “O importante é que ele é um excelente profissional que conhece este mundo e a importância de ter uma equipa unida com cada um a desempenhar o papel necessário, e de saber organizar o trabalho da forma correta”.