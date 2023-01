F1: Renault espera menos benevolência por parte da FIA em relação às Unidades Motrizes | AutoSport

2022 foi um ano de novidades também nas Unidades Motrizes, que começaram a usar combustível com uma percentagem superior de bioetanol. Isso motivou algumas mudanças nos motores e, por conseguinte, vimos algumas falhas na fiabilidade. A Renault elogiou a postura da FIA neste primeiro ano, mas espera uma vigilância mais apertada nas mudanças nos motores causadas por faltas de fiabilidade.

Sabemos que na F1, as equipas vão sempre ao limite para encontrar mais performance e, no caso das unidades motrizes, algumas apostam primeiramente na performance, para depois se focarem na fiabilidade, contando com a permissão da FIA para mudar o que pode provocar faltas de fiabilidade. Mas a Renault espera que o órgão federativo tenha mais cuidado e seja menos benevolente nas próximas épocas:

“Penso que o processo em 2022 com a FIA e os outros fabricantes têm sido bastante bom. Tem sido pelo menos transparente, pelo que todos estavam cientes do pedido dos outros, e isto é muito bom. Tem sido bem gerido pela FIA, penso eu” disse Bruno Famin, responsável pelos motores franceses. “A FIA tem sido bastante tolerante em 2022. Todos foram afetados por questões de fiabilidade: não só nós, claramente, porque penso que tivemos 30/40/50/60/70 pedidos de diferentes fabricantes, pelo que todos foram afetados por este tipo de problemas. Estou à espera que a FIA seja um pouco mais intransigente no futuro, mas não tenho informações”.

“O que é uma questão de fiabilidade pura e genuína?” questionou ele. “É uma pergunta a que não podemos responder porque por detrás da questão da fiabilidade há muitas vezes um ganho potencial de desempenho, claro”. O limite nem sempre é claro. Se tem um problema de bomba de água como tínhamos em 2022, penso que é bastante claro que é um puro problema de fiabilidade: não há nada a ganhar em ter uma bomba de água diferente. Mas se precisar de mudar o material dos anéis de pistão, poderá ter algo mais forte e ter mais desempenho, então onde está o limite? Não é óbvio”.