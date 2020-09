F1: Renault em conversações com a FIA para Fernando Alonso poder testar

A equipa da Renault está em conversações com a FIA para conseguir autorização para colocar Fernando Alonso no teste de pós-temporada em Abu Dhabi, no circuito de Yas Marina.

Ao motorsport.com, o chefe de equipa da Renault, Cyril Abiteboul, afirmou: “Tenho a sensação de que ele [Fernando Alonso] está ansioso por estar no carro atual. Portanto, estamos a estudar a oportunidade de o fazer. Não vai ser num treino livre, porque ele não precisa disso. Mas, gostaríamos de o ver no carro”.

Se Alonso não vai ter uma oportunidade nos treinos livres isto deixa apenas o teste pós-temporada que se realiza em Abu Dhabi, no circuito de Yas Marina. Em 2020, devido à pandemia da COVID-19, as regras foram alteradas, com o teste reduzido para apenas um dia.

Neste teste, os regulamentos ditam a utilização de pilotos que “salvo a aprovação da FIA em contrário, os pilotos que participam não podem ter competido em mais de duas corridas do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 durante a sua carreira”.

Ou seja, a equipa francesa tem de obter autorização da FIA se quiser colocar Alonso num carro em Abu Dhabi, o que já está a ser discutido, segundo Abiteboul: “Já estamos a falar com a FIA sobre isso”.