F1: Renault e McLaren poderão protestar o DAS

O carro da Racing Point tem sido alvo de críticas por parte de equipas do meio da tabela e protestos poderão surgir.

Muitos têm apelidado do RP20 como o “Mercedes Rosa”, numa clara alusão às semelhanças entre o chassis da Racing Point e o da Mercedes. Sabe-se que a colaboração entre as duas estruturas é grande e que a Racing Point recebe componentes dos Flechas de Prata, nomeadamente caixa de velocidades e suspensões, além de usar o mesmo túnel de vento.

Apesar de Andrew Green ter defendido o conceito usado, admitindo que se inspiraram no melhor carro do grid para esta última tentativa antes de entrarem os novos regulamentos, outras equipas olham com desconfiança para o novo carro RP20.

As equipas mais interessadas são obviamente a McLaren e a Renault, que lutam pelos melhores lugares no meio da tabela. Estas equipas consideram que estão em desvantagem em relação a equipas mais pequenas que recebem componentes de outras equipas. Segundo a Auto Bild, a probabilidade de ser colocado um protesto existe por parte da Renault e segundo Helmut Marko, a McLaren poderá ir pela mesma via.

Não deixa de ser irónico que no tempo em que ainda era Force India, a equipa de Silverstone questionou a abordagem da Haas, algo que agora está a replicar com uma parceira com a Mercedes. Quanto aos protestos possíveis, não há nada que proíba as equipas de copiar conceitos dos adversários, desde que não haja partilha ilegal de informação, o que é difícil de acreditar que tenha acontecido, em especial por parte da Mercedes que não arriscaria sanções para ajudar uma equipa de meio da tabela.