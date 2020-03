F1: Renault DP World F1 Team mostra as ‘cores’

Finalmente já são conhecidas as ‘cores’ da equipa, que se vai denominar, Renault DP World F1 Team. O novo patrocinador vai trabalhar com a Renault tornando-se no seu parceiro logístico, para além, como já se percebe, ‘title partner’. No âmbito desta parceria, as equipas da DP World, Renault Sport Racing e Groupe Renault vão aproveitar a plataforma de marketing global de F1… e explorá-la. Para Jérôme Stoll, Presidente da Renault Sport Racing: “Temos o prazer e a honra de acolher a DP World na família Renault. Esta é uma colaboração extremamente interessante e emocionante em múltiplas disciplinas. Estamos ansiosos por trabalhar com a DP World, um fornecedor de logística líder mundial, para explorar formas de melhorar a nossa eficiência e mitigar o nosso impacto ambiental. Após as ambições expressas pela Fórmula 1 de nos tornarmos totalmente neutros em carbono até 2030, estamos constantemente a avaliar formas de reduzir a nossa pegada de carbono e o nosso tempo de resposta. Esperamos que o trabalho com a DP World revele oportunidades de soluções tangíveis para alguns dos desafios logísticos enfrentados pela cadeia de fornecimento da nossa equipa de F1 e, por extensão, pela indústria automóvel em maior escala. Também estamos ansiosos para cruzar nossas habilidades de engenharia através da inovação compartilhada”.