F1: Renault deve sofrer cortes financeiros

O programa da Renault na Fórmula 1 deve sofrer cortes, com o fabricante francês em sérias dificuldades financeiras, tendo já aceitado um empréstimo do estado francês, que detém 15% do fabricante. – LEIA MAIS AQUI

Em termos de Fórmula 1, a equipa gasta quase cerca de 200 milhões de euros para o desenvolvimento do carro e do motor. Assim, a marca francesa pode ter imensas dificuldades em justificar esses valores.

Ainda não se sabe se a Renault pode deixar o desporto ou apenas voltar a ser apenas uma marca que fornece motores, mas, um plano deverá ser anunciado a 29 de maio, e aí poderemos ter mais indicações sobre a equipa de Fórmula 1.