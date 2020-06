F1: Renault concorda com as mudanças para ajudar a Pirelli

A F1 irá introduzir pequenas mudanças nos monolugares de 2021 para ajudar a Pirelli, medida que a Renault apoia.

As mudanças para 2021 são pequenas mas visam impedir que os carros evoluam de forma a criar mais apoio aerodinâmico. A Pirelli vai manter os pneus deste ano para a próxima época e um incremento na performance dos carros poderia dar dores de cabeça à marca italiana. Assim as mudanças ligeiras no fundo plano (entre outras) impedirão que tal suceda permitindo que a Pirelli não tenha de desenvolver novos pneus.

Cyril Abiteboul, responsável da Renault, acredita que é a decisão certa.

“Sou fornecedor de motores e conheço a dificuldade de ser fornecedor da F1”, disse o francês à Autosport.com. “É uma grande exigência, muita expectativa. Acho que precisamos fazer um trabalho um pouco melhor, dando aviso e estabilidade suficientes nas nossas decisões, para que a Pirelli tenha a oportunidade de desenvolver o produto certo para o que queremos fazer. Se você tomar o exemplo deste ano, não vamos esquecer as circunstâncias.”

“Deveríamos mudar para as rodas de 18 polegadas no próximo ano, mas decidimos, quando estávamos a voltar da Austrália, adiar os regulamentos por um ano, e precisamos examinar as consequências de nossas decisões.

“Tendo tomado essa decisão, acho que também faz sentido que tentemos ajustar levemente nossos carros ao produto deles [Pirelli], pelo menos a curto prazo.”

Cyril Abiteboul diz que a decisão é um bom sinal para 2022.

“Acho que a médio prazo, para 2022 em particular, precisamos garantir que os produtos certos sejam desenvolvidos para os nossos carros, com as premissas certas. Às vezes, o que é notável na F1 é que a grelha em geral é capaz de ultrapassar as nossas suposições. Acho que todo mundo ficou surpreendido com a quantidade de desenvolvimento aerodinâmico que conseguimos ter nos últimos 12 meses, apesar de uma mudança de regulamentos com a asa dianteira simplificada.”

“Todos nós precisamos estar perfeitamente alinhados com o que precisaremos”.