F1: Renault apresenta melhorias em Silverstone

A Renault vai para Silverstone com um pacote de melhorias para tentar se aproximar da McLaren e da Racing Point.

O começo da época da Renault tem sido algo discreto, acabando consistentemente nos pontos, mas longe dos lugares que desejaria. A equipa prepara a introdução de melhorias no seu monolugar, para esta jornada dupla em Silverstone.

Embora o diretor técnico , Pat Fry, acredite que os resultados estão dentro do que a equipa merece, dado o desempenho, também acha que o R.S.20 é uma melhoria em relação ao carro do ano passado, apontando a Renault como “uma das equipas que mais progrediram”. desde o ano passado.

“Obviamente, há muito trabalho a ser feito e precisamos continuar a desenvolver. A fiabilidade foi decepcionante e é frustrante ter esses problemas. Estamos a trabalhar duro nisso e precisamos melhorar todos os nossos processos, desde o controlo de qualidade até a fase de fabricação e implementação no carro”.

“Levarmos uma série de atualizações para o carro neste fim de semana e também iremos usar um nível diferente de downforce”, acrescentou Fry. “É uma atualização razoável e será interessante ver o desempenho em Silverstone. Eu não diria que é suficiente mudar a ordem atual, mas é uma boa atualização nesta fase da temporada. Silverstone é um bom circuito para testar estas coisas, tem retas suficientes para medir o desempenho aerodinâmico, além de uma grande mistura de curvas, para que possamos realmente medir o efeito no comportamento dos carros. Se estiver seco, teremos uma ideia do que está a acontecer. No passado, o nosso carro não era adequado para esse tipo de pista, mas, este ano, existem sinais de que estamos a seguir na direção certa”.