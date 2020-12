F1, Renault: “Aplausos para a viagem, Daniel (Ricciardo)

O Grande Prémio de Abu Dhabi marca o fim da parceria de dois anos de Daniel Ricciardo com a equipa Renault F1, que pôs fim à espera de um lugar no pódio de 10 anos da equipa. Riccardo rumou a Enstone em 2019, juntamente com Nico Hülkenberg, ajudou a equipa a terminar em quinto lugar no campeonato de 2019. Este fim-de-semana em Abu Dhabi, Daniel alinha de preto e amarelo pela 38ª vez, enquanto a equipa dá uma despedida carinhosa ao sempre sorridente piloto de Perth.



“Um brinde pela boleia, Daniel.”



“Quando a equipa assinou Daniel em 2018, trouxe claramente muita atenção e algumas sobrancelhas levantadas no paddock. Marcou uma declaração de intenções, juntamente com alguma pressão da assinatura de um vencedor múltiplo de um Grande Prémio.

Os objetivos, após fortes progressos nesse ano, eram muito claros. Embora 2019 tenha sido dececionante do ponto de vista geral do campeonato, houve momentos memoráveis como no Canadá e Itália. Enquanto esses momentos foram menos do que teríamos gostado, ter um piloto da habilidade de Daniel trouxe clareza e exigiu mudanças à equipa e a sua influência foi além da simples pilotagme do carro. Nesta temporada, Daniel tem sido admirável no seu profissionalismo que é nada menos que excecional, também após o anúncio da sua partida para a próxima temporada.

O momento na Alemanha com o primeiro pódio foi um ponto alto e assinalou um marco importante na viagem da equipa, sobre o qual nos vamos apoiar. Nesta nova fase de transição da Renault para a Alpine, o legado deixado por Daniel continuará a fazer parte integrante da nossa fundação.

Estamos ansiosos por combatê-lo no caminho certo com a equipa numa posição muito melhor, cortesia da sua influência. Agradecemos a Daniel pela sua contribuição para a equipa nos últimos dois anos e desejamos-lhe o melhor para o seu novo caminho”, disse Cyril Abiteboul.