F1: Remi Taffin poderá estar a caminho da Red Bull | AutoSport

A Alpine anunciou a saída de Remi Taffin, que era o responsável pelas unidades motrizes francesas. O engenheiro estava ligado à Renault desde 1999 e saiu por mútuo acordo com a equipa.

Os rumores agora apontam que o francês poderá estar a caminho da Red Bull, que continua a contratar pessoal para o seu departamento responsável pela unidade motriz da equipa, que terá de manter as unidades Honda a partir da próxima época e construir de raiz uma nova unidade motriz em 2025, quando os novos regulamentos para os motores entrarem em vigor, como se espera.

Taffin já trabalhou com a Red Bull, no tempo em que a Renault fornecia os motores à equipa austríaca, pelo que já é uma cara conhecida e a confirmar-se será uma grande adição pois além de todos os nomes que já passaram da Mercedes para a Red Bull, seria agora o homem forte da Renault, ficando a Red Bull com engenheiros vindos da Mercedes, Honda e Renault, três filosofias diferentes, o que pode ajudar a Red Bull a crescer mais rapidamente.