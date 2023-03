F1: “Relação forte com Barcelona”, mas “há grande interesse” de Madrid em receber GP | AutoSport

A “casa” do Grande Prémio de Espanha é o Circuito de Barcelona-Catalunha até, pelo menos, à temporada de 2026, ano em que termina o contrato entre a Fórmula 1 e o traçado catalão, que regressa em 2023 ao ‘layout’ sem chicane antes da reta meta. No entanto, Stefano Domenicali admite que Madrid tem muito interesse em receber o campeonato do mundo e tem vindo a apresentar argumentos para tal. A Fórmula 1 tem de analisar ambas as localizações e decidir, sabendo-se que existirem duas corridas em Espanha no calendário da disciplina “é muito complicado” de acontecer.

Na abertura da exposição oficial da Fórmula 1 em Madrid, o responsável da competição salientou ao jornal Marca que a capital está a trabalhar para poder organizar um Grande Prémio – fora do circuito permanente de Jarama – e que o interesse das duas cidades é uma “boa notícia” para a Fórmula 1, mas que será “complicado” a realização de duas provas em território espanhol, tantos são os locais que querem receber o mundial. Para já, Domenicali reafirma que “é verdade que Madrid quer a corrida, há um grande interesse, mas também é verdade que neste momento estamos concentrados em Barcelona, que tem um contrato e a relação é forte”.

Em Barcelona o desejo é manter o Grande Prémio no traçado catalão, estando previstas negociações para renovar o contrato existente com a Fórmula 1 além da temporada de 2026.