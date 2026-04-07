F1: Relação entre pilotos McLaren não ficou afetada com época 2025

Andrea Stella garante que a relação entre Lando Norris e Oscar Piastri permanece sólida, apesar da luta interna pelo título na temporada 2025. O responsável da McLaren destaca o respeito mútuo entre os dois pilotos.

Na época passada, Lando Norris levou a melhor no confronto direto com Oscar Piastri na disputa pelo campeonato, tendo ainda resistido à pressão final de Max Verstappen. Apesar de a rivalidade interna na McLaren ter sido globalmente equilibrada, existiram momentos polémicos que geraram críticas à equipa, como a ordem para troca de posições em Monza, após Norris ter perdido tempo devido a uma paragem lenta nas boxes.

Com a McLaren a enfrentar um início de temporada menos competitivo face à Mercedes, a equipa procura recuperar terreno, sem que isso afete a dinâmica entre os seus pilotos. Segundo Andrea Stella, não existem ressentimentos entre Norris e Piastri após a disputa de 2025, mantendo-se uma relação de cooperação e respeito.

O responsável da equipa sublinha ainda que a forma como ambos lidaram com a competição interna reforça a confiança da equipa na capacidade de gerirem futuras batalhas pelo título de forma semelhante.

Citado pelo Racingnews365, Stella afirmou o seguinte: “No que diz respeito à relação entre o Oscar e o Lando, tenho estado a pensar nisso porque vejo o quão bem colaboram. Estes pilotos passaram por uma luta por um campeonato do mundo, o campeonato de pilotos, o sonho das suas vidas, competindo entre si, e agora continuam a demonstrar este nível de respeito mútuo”.

Isto é algo que, enquanto equipa, talvez tenhamos ajudado a desenvolver e consolidar, mas, ao mesmo tempo, e isto também é verdade para o Lando, tal como disse antes sobre o Oscar, isto é quem eles são.

“É também por isso que pilotam para a McLaren, porque a relação entre piloto e equipa simplesmente não funcionaria se não partilhássemos os mesmos valores, a mesma mentalidade e a mesma abordagem às corridas.”

O responsável acrescentou: “Pessoalmente, estou muito orgulhoso do Lando e do Oscar pela forma como estão a colaborar neste momento. Se não tivéssemos tido 2025, diria ‘deixem-me ver quando se tornarem rivais pelo campeonato’, mas isso já aconteceu. Neste momento, estou apenas orgulhoso e satisfeito com o que estão a fazer pela McLaren e por eles próprios.”