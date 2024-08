F1: Relação de Esteban Ocon com companheiros de equipa não é relevante para a Haas

Ayao Komatsu, chefe de equipa da Haas, não está preocupado com o historial de confrontos entre Esteban Ocon e os seus companheiros de equipa.

Ayao Komatsu manifestou confiança em Esteban Ocon, apesar do historial de confrontos do piloto francês com os seus companheiros de equipa na Fórmula 1, quando este se juntar à Haas em 2025. O piloto francês desenvolveu uma reputação de ser um piloto agressivo e intransigente, mesmo quando luta contra pilotos da sua própria equipa.

Esteve envolvido em vários incidentes, como com Sergio Pérez durante a sua passagem pela Force India em 2017 e que levaram a que a equipa tivesse de intervir após várias episódios entre eles. Mais tarde, durante a sua passagem pela Alpine, a relação de Ocon com o Fernando Alonso azedou, culminando em vários momentos controversos durante a sua última época juntos em 2022.

Mais recentemente, Ocon teve desentendimentos com o seu atual companheiro de equipa, Pierre Gasly, solidificando ainda mais a sua reputação de ter uma dinâmica tensa no seio da equipa. No entanto, Komatsu não se deixa intimidar por esses episódios e demonstra que as qualidades e a determinação do francês foram fatores significativos na decisão da Haas.

“Penso que muito se resume à transparência, à confiança e à clareza do compromisso”, explicou o chefe de equipa da Haas. “Penso que o problema acontece quando há uma certa quebra de confiança entre a equipa e o piloto. Depois, claro que não na minha posição atual, mas já estou na Fórmula 1 há bastante tempo.”

A chegada de Ocon à Haas marca o fim da sua passagem pela Alpine, mas o seu estilo de corrida agressivo irá provavelmente acrescentar uma nova dinâmica à equipa norte-americana, que procura subir ainda mais na classificação.

“A minha experiência diz-me que, desde que os [aos pilotos] aborde com transparência, sem agenda pessoal, com uma agenda de equipa clara sobre o que temos de fazer para este fim de semana de corrida, este ano, qual é o objetivo, qual é o compromisso, desde que isso seja esclarecido antecipadamente, desde que a comunicação seja totalmente transparente, a confiança existe”, explicou o responsável da Haas, acrescentando que “quando a confiança existe, não me deparei com nenhum problema que tenha ficado fora de controlo. Por isso, pessoalmente, não estou preocupado. Se estivesse preocupado, não teria escolhido esta dupla porque é da minha responsabilidade ter dois pilotos que trabalhem para a equipa, para o melhor interesse da equipa. Não tenho dúvidas de que tanto o Esteban como o Oli [Oliver Bearman] vão conseguir isso.”